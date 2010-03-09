Необходимо разработать макет формата А4 (пример указан а файле) для того что бы потенциальные покупатели могли узнать какие страны (мы туризмом занимаемся) предлагает данный офис (агентство наш партнер) Приложил наш логотип (его ...
Нужно сделать уличный баннер.
Нужно сделать уличный баннер. Тематика - мед, пчеловодство. Исполнение - красивый монтаж из фотографий.
Фото: лес, цветы, пасека (фото качеством для полиграфии).
Поверх текст - Кочевая пасека Ивановых.
Баннер размером 2м 40 см высотой, 4м шириной.
Просьба обращаться фрилансерам с портфолио. Бюджет - 50$. Срок - в воскресение вечером нужно сдать. Формат - PSD.
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