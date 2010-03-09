Нужно сделать уличный баннер.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен19 заявок397 просмотров

Нужно сделать уличный баннер. Тематика - мед, пчеловодство. Исполнение - красивый монтаж из фотографий.

Фото: лес, цветы, пасека (фото качеством для полиграфии).

Поверх текст - Кочевая пасека Ивановых.

Баннер размером 2м 40 см высотой, 4м шириной.

Просьба обращаться фрилансерам с портфолио. Бюджет - 50$. Срок - в воскресение вечером нужно сдать. Формат - PSD.

15 лет назад
digitype
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$50
3 дня
Заказ выполнен в срок, работа устраивает на 100%, при том что тематика была достаточно сложная. И что немаловажно - дизайнер обладает не только хорошими техническими навыками, но и прекрасным вкусом в рамках заданных требований.
Спасибо за интересную работу.

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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