Оформление фасада

Наружная рекламаЗавершен5 заявок148 просмотров
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Оформление фасада крупного торгового центра. Около пяти секций. Дизайн в одном стиле. Детали обсудим с исполнителем. 

3 года назад
TatyanaVar
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
Спасибо большое Сергей за работу! Все на высшем уровне, дизайн бомба. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
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