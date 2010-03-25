Оформление вывесок в торговом помещении

# 1 — $ 20

Нужно предложение оформления прилавков на рынке, с различными видами товаров.

На схеме (в прикреплённом файле) указанны основная большая вывеска (как она будет выглядеть можете фантазировать сами без привязки к схеме), она несет общий характер, на ней могут располагаться любые изображения но тематика должна быть связанна с хлебным колосом -это символ рынка, привязка к нему не обязательна, но приветствуется. Можно сделать привязку к прилавкам по цвету, допустим: там где торгуют рыбой, основная вывеска синего, голубого цвета, все что связанно с водой, ну понятно если это мясной прилавок, то должно быть сочетание красного.

Если решите делать основные вывески с привязкой к цвету, то соответственно выполнение должно быть в едином стиле. Ширина вывески 6 метров от колоны до колоны, высота максимальная 2,5 метра.

Что касается маленьких вывесок на подвесах, которые крепятся за основную, они выполняют информационную функцию, их размер не более 1,5 метра в длину. То есть на них указан сам предлагаемый товар (рыба, корова, свинья, курица, салаты,яица). В каком виде, здесь на ваше усмотрение, либо в форму компоновать (квадратные вывески, круглые, треугольные) либо по контору вырезать. Если используете фото, то чтобы было понятно к чему оно относиться, к прилавку где торгуют курицей, или же где салатами.

За основу предлагаю взять 2-3 прилавка, допустим: мясной ряд (продажа говядины,свинины), салатный ряд(корейские салаты) и рыбный ряд.

Резюмируем:

1) Нужен дизайн концепция 3-х вывесок;

2) фотомонтаж на 3 фотографии, на выбор из предоставленых фотографий в архиве;

Далее с победителем. по отдельному ТЗ.

3) по утверждению "концепта" дальнейшая проработка, остальных вывесок.