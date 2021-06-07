Разработать макет ролл-аппа

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Закрыт9 заявок419 просмотров

Необходимо разработать макет ролл-аппа, будет расположен в бизнес-центре.

Размеры 80х200 и 85х200

Содержание текстовое - взять из файла - готового макета ролл-аппа

Задача - сделать его как бы в 3D, "живым", объемным. Более интересным.

Чтобы посетители не просто прошли мимо и не заметили. Нужно заинтересовать.

Прикрепляю также примеры 3D изображений, к чему хотелось бы стремиться.

Также прикрепляю лого.

Нам нужен продающий ролл-апп.

В случае успешной работы, рассмотрим постоянное сотрудничество.

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