Необходимо разработать макет ролл-аппа, будет расположен в бизнес-центре.

Размеры 80х200 и 85х200

Содержание текстовое - взять из файла - готового макета ролл-аппа

Задача - сделать его как бы в 3D, "живым", объемным. Более интересным.

Чтобы посетители не просто прошли мимо и не заметили. Нужно заинтересовать.

Прикрепляю также примеры 3D изображений, к чему хотелось бы стремиться.

Также прикрепляю лого.

Нам нужен продающий ролл-апп.

В случае успешной работы, рассмотрим постоянное сотрудничество.