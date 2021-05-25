Нарисовать баннер для островка мгновенной фотопечати

$7
  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок375 просмотров

Необходимо нарисовать баннер для точки, которая занимается продажей фотомагнитов в летнем парке на картинге. Баннер состоит из двух частей, как на прикрепленных фото: Верхней и нижней-основной. На верхней должна быть надпись: "Ваши фото здесь", а на нижней: "Моментальная фотопечать". Шрифты, фон, оформление на ваше усмотрение. Главное, чтобы надписи были большими относительно баннера.

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dmitrymalenkikh
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