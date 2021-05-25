Два макета рыбки для оформления входной группы ТТ . Высылаю вам тех.проект. См. стр. 20 и 27. там указаны размеры. Единственная сложность - это рыбка на входной группе, см.стр 27. т.к. она клеится на ...
Разработать дизайн вывески салона красоты и фасада в комплексе
Требуется сделать апгрейд фасада и вывески салона красоты.
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