Нужно сделать макет поста и сториз для рекламы, нашего сервиса:

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Закрыт34 заявки641 просмотр

Нужно сделать макет для рекламы в сторис, для нашего сервиса.  А также россматриваем сотруднечиство на постоянной основе. Цена за макеты 15$.  Нужно портфолио.

4 года назад
anast93
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Заявки фрилансеров

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Денис
 
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