Нужно сделать макет поста и сториз для рекламы, нашего сервиса:

Необходимо нарисовать баннер для точки, которая занимается продажей фотомагнитов в летнем парке на картинге. Баннер состоит из двух частей, как на прикрепленных фото: Верхней и нижней-основной. На верхней должна быть надпись: "Ваши фото здесь", а ...