Разработка макета для неоновой вывески в Corel Draw

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Закрыт10 заявок1248 просмотров

Разработка макета по изображению в Corel Draw

Желателен опыт в разработке макетов именно для неоновых вывесок в связи с тонкостями работы с ним (кратность реза неона, эластичность неона, выборка и тд.)

4 года назад
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