Дизайн рекламной вывески для фасада здания Задание дополнено!

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен26 заявок819 просмотров

Внимание всем, кто оставлял заявку!

Мы приложили файл с фото реального здания и замерами.

Баннер который сейчас актуальный (особенно там, где два пилота) - это пример того, что НЕ должно быть!

Нужно сделать визуализацию рекламной вывески для фасада здания.

Тематика - Школа пилотов (летная академия)/курсы пилотов. Компания обучает пилотов с нуля до професионального пилота либо с нуля до частного пилота. Оказывает весь спектр услуг: запись на медкомиссию, теоретический курс, практический курс, сдача экзаменов, получение лицензии пилота.

Мало кто знает, что пилотом можно стать за 3 месяца, с нуля! Конечно, это будет лицензия частного пилота (PPL - private pilot licence) и с ней вы сможете летать только по некоммерческим полётам. Курс профессионального пилота (CPL - commercial private licence) займет 18 - 20 месяцев.

В итоге вывеска будет печататься на виниле и клеиться на фасад. По этому очень важно учитывать все окна / отверстия, чтобы они не сильно повлияли на результат. Полная свобода творчества: может быть рисованная графика, также можно использовать фотографии со стока. Обязательно должен быть размещен адрес сайта, номер телефона и имейл в самом видном месте. Чтобы не выглядело как реклама - реальные данные дадим финальному исполнителю, для эскизов можно использовать фейковые:

[email protected]

www.flypilot.com

+380777777777

Задача вывески — обратить на себя внимание и захотеть связаться со школой либо зайти внутрь. То, чего точно не хотим — это фото на баннере-референсе (олдскульные пилоты либо совковый акцент). Нужно что-то очень современное, свежее, возможно даже футуристическое.

Зелеными линиями указаны границы баннера.

Ключевые слова, чтобы более детально ознакомится с темой: General aviation, PPL, CPL, pilot course, private pilot license, commercial pilot license, flight school.

Лидеры рынка:

https://www.grupooneair.com

https://easbcn.com

https://airwaysaviation.com

https://flybyschool.com

https://www.qualityfly.com

Если что-то не понятно - задавайте, пожалуйста, вопросы.

Спасибо

4 года назад
avozara
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19 дней назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
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$75
14 дней
Escrow
Идеальный исполнитель. Рекомендую!
Интересная задача. Отличный клиент. Рекомендую к сотрудничеству.

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