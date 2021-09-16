Нужно сделать макет для рекламы в сторис, для нашего сервиса. А также россматриваем сотруднечиство на постоянной основе. Цена за макеты 15$. Нужно портфолио.
Дизайн рекламной вывески для фасада здания Задание дополнено!
Внимание всем, кто оставлял заявку!
Мы приложили файл с фото реального здания и замерами.
Баннер который сейчас актуальный (особенно там, где два пилота) - это пример того, что НЕ должно быть!
Нужно сделать визуализацию рекламной вывески для фасада здания.
Тематика - Школа пилотов (летная академия)/курсы пилотов. Компания обучает пилотов с нуля до професионального пилота либо с нуля до частного пилота. Оказывает весь спектр услуг: запись на медкомиссию, теоретический курс, практический курс, сдача экзаменов, получение лицензии пилота.
Мало кто знает, что пилотом можно стать за 3 месяца, с нуля! Конечно, это будет лицензия частного пилота (PPL - private pilot licence) и с ней вы сможете летать только по некоммерческим полётам. Курс профессионального пилота (CPL - commercial private licence) займет 18 - 20 месяцев.
В итоге вывеска будет печататься на виниле и клеиться на фасад. По этому очень важно учитывать все окна / отверстия, чтобы они не сильно повлияли на результат. Полная свобода творчества: может быть рисованная графика, также можно использовать фотографии со стока. Обязательно должен быть размещен адрес сайта, номер телефона и имейл в самом видном месте. Чтобы не выглядело как реклама - реальные данные дадим финальному исполнителю, для эскизов можно использовать фейковые:
+380777777777
Задача вывески — обратить на себя внимание и захотеть связаться со школой либо зайти внутрь. То, чего точно не хотим — это фото на баннере-референсе (олдскульные пилоты либо совковый акцент). Нужно что-то очень современное, свежее, возможно даже футуристическое.
Зелеными линиями указаны границы баннера.
Ключевые слова, чтобы более детально ознакомится с темой: General aviation, PPL, CPL, pilot course, private pilot license, commercial pilot license, flight school.
Лидеры рынка:
Если что-то не понятно - задавайте, пожалуйста, вопросы.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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