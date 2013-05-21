Нужен макет для печати баннера 4 (ширина)*3 (высота) метра, для размещения на выставке. Интересует стоимость.
Сделать дизайн баннеров
На всех баннерах должен быть один дизайн, но просто разные размеры.
Тематика "Пейнтбольный тир", подробности в ТЗ.
Пишем сюда или в icq 293899 сроки 1-2 дня, желательно конечно за 1 день сделать.
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