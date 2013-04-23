Нужно сделать цветной макет формат А5 для Автопортала срочно, данный макет будет напечатан в журнале. Макет нужен уже завтра... Цель макета - это реклама проекта 34CARS - Автопортала ...
Страховой центр
Нужно разработать дизайн наружного банера размером 3,5 на 4 метра для страхового центра. Так же необходимо в этом же стиле разработать информационные буклеты размером А5. Необходимая для буклетов инфоромацияво в прикрепленном файле. Приоритетными направлениями деятельности будет авутострахование и оказание юридической помощи.
С нетерпением жду Ваших предложений.
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