Сделать макеты для широкоформатной печати на пленке

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Сделать полномасштабные макеты для широкоформатной печати на пленке. Подробности в приложении.

2 месяца назад
seodrum
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
$7
2 дня
RUBUSDT
Прекрасный исполнитель, рекомендую всем и сам обязательно обращусь!
Было предоставлено чёткое задание. Правок и нареканий не возникло. Рекомендую Дмитрия как надёжного Заказчика! Благодарю за сотрудничество!