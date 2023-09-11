# 1 — $ 70 # 2 — $ 30

Разработать дизайн рекламы на магазине по продаже стройматериалов, площадью 2500 м2. Вся информация должна быть ёмкая, но в тоже время не должно выглядеть загруженно. Креатив приветствуется.

Название - АРСА, слоган МАГИЯ РЕМОНТА, логотип в прикреплённом файле (слоган "для вашего дома и отличного ремонта не актуален").

Зона 1 для основного логотипа ( рис. 1)

Зона 2 для размещения рекламы брендов присутствующих в магазине ( рис.1) Можно размещать сами бренды, либо сделать рамку на которой будут банеры ( например).

Зона 3 для размещения пиктограмм с ассортиментом который присутствует в магазине ( рис.2) Можете предложить свой вариант, что тут разместить.