Срочно нужны 3 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок207 просмотров

сегодня нужны 3 банера 5,9м Х 3м тема - новогодний интерьер в ночной клуб (новый год в стиле диско 90-х) дед мороз снегурочка, конь и т.д располагаться будет в ночном клубе на стенах /// крайний срок сегодня 22:00 по москве оплата 1000 рублей ///

11 лет назад
dickrey
Дикран 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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