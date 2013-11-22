Надо сделать две листовки по нишам: 1) мебель на заказ 2) ремонт квартир, офисов, магазинов. Текст к листовкам есть.
Срочно нужны 3 баннера
сегодня нужны 3 банера 5,9м Х 3м тема - новогодний интерьер в ночной клуб (новый год в стиле диско 90-х) дед мороз снегурочка, конь и т.д располагаться будет в ночном клубе на стенах /// крайний срок сегодня 22:00 по москве оплата 1000 рублей ///
Заявки фрилансеров
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