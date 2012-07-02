Требуется разработать диайн плаката для магазина отопительной техники (вывеска на здании) размером 4600х7400мм. Подробности в переписке. Любителей и начинающих просьба не обращаться. Задача сделать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ плкат!
Вывеска для магазина детской обуви "Эльф"
эльфик-мальчик на вывеске нужен слева, на ножках башмачки с загнутыми носами *эльфийские :) )
цвет вывески в зеленых тонах
название (шрифт) должно легко читаться, но при этом быть немного стилизовано
предпочтение по цвету - молодая зелень, но не кислотно яркая.
Выбранный исполнитель
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