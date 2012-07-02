Вывеска для магазина детской обуви "Эльф"

эльфик-мальчик на вывеске нужен слева, на ножках башмачки с загнутыми носами *эльфийские :) )

цвет вывески в зеленых тонах

название (шрифт) должно легко читаться, но при этом быть немного стилизовано

предпочтение по цвету - молодая зелень, но не кислотно яркая.