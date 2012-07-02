Вывеска для магазина детской обуви "Эльф"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт17 заявок231 просмотр

эльфик-мальчик на вывеске нужен слева, на ножках башмачки с загнутыми носами *эльфийские :) )

цвет вывески в зеленых тонах

название (шрифт) должно легко читаться, но при этом быть немного стилизовано

предпочтение по цвету - молодая зелень, но не кислотно яркая.

13 лет назад
Lubushka
Любовь 
51 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад