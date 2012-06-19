Дизайн плаката для наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт23 заявки261 просмотр

Требуется разработать диайн плаката для магазина отопительной техники (вывеска на здании) размером 4600х7400мм.

Подробности при переписке. Так как плакат уже существует, и не самый плохой - любителей и начинающих просьба не обращаться. Задача сделать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ плкат!

13 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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