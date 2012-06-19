Дизайн плаката для наружной рекламы

Есть PSD (2000px x 534px) для вывески 2м x 0.5м. Надо отрисовать ее в векторный формат, чтобы я мог отдать ее в полиграфию. Вывеска будет как временная на ткани. В аттаче PSD, можете посмотреть. Бюджет ...