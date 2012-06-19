Дизайн рекламы на борт грузовика 24x8 футов

разработать дизайн рекламы на 2 борта (24x8 футов 2 идентичных стикера + третья сторона - задняя) для наклейки на борт грузовика.

реклама 2 компаний - 1я агент по недвижимости; 2я компания по перевозке-переездам.

для агента необходимые элементы изображение (лицо) агента (можно карикатурно), логотип, телефон и адрес веб сайта.

для переездов: из (с использованием) приложенных на фото элементов (инструментов используемых в работе) изобразить взлетающий самолет миг-29. посыл = быстрая и качественная организация переездов. смежные идеи приветствуются.

по дому при переезде расстилается красная ковровая дорожка, мебель оборачивается в синие одеяла.