Реклама нашей компании

Здравствуйте дорогие фрилансеры!

О нашей компании почитайте здесь железные-ворота.рф Надо сделать наружную рекламу,которая будет вывешена на дорогах. Поэтому нужно сделать рекламу как можно привлекательней и бросающейся в глаза, чтобы люди сразу в глаза билось.

Первая вывеска 1,5 на 1,5 метра, вторая 80 на 40 см. И как то показать нашу технологию использования полимера. О ней почитайте на сайте.

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