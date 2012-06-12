Реклама нашей компании

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  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок166 просмотров

Здравствуйте дорогие фрилансеры!

О нашей компании почитайте здесь железные-ворота.рф Надо сделать наружную рекламу,которая будет вывешена на дорогах. Поэтому нужно сделать рекламу как можно привлекательней и бросающейся в глаза, чтобы люди сразу в глаза билось.

Первая вывеска 1,5 на 1,5 метра, вторая 80 на 40 см. И как то показать нашу технологию использования полимера. О ней почитайте на сайте.

Пишите свою цену и сроки.

13 лет назад
Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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