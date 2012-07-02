Требуется разработать диайн плаката для магазина отопительной техники (вывеска на здании) размером 4600х7400мм. Подробности в переписке. Любителей и начинающих просьба не обращаться. Задача сделать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ плкат!
Вывеска в магазин
Сделать вывеску для отдела в магазине который изготовливает и продаёт сувенирную продукцию фото и надписи на футболки ,кружки подушки .пазлы магниты. календари,
Гравировка - сувенирной продукции.
Наградная продукция- кубки. медали
изготовление печатей штампов
сувениры с г.Мурманск
размер 2. метра80см на 77 см
название : отдела . незабываемые сувениры (как вариант )
в этомже стиле флаер А - 6 и визитка
Выбранный исполнитель
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