Рекламный баннер для магазина чая и кофе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен18 заявок335 просмотров

Нужен рекламный баннер для магазина

13 лет назад
ONLINE85
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Татьяна отличный дизайнер, хорошо понимает и выполняет поставленные задачи. Работу выполнила раньше срока. Всегда на связи. Все просто супер.
Отличный заказчик, приятно было поработать. Работа оплачена своевременно - рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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