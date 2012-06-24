Необходимо сделать дизайн оформления лицевой стороны промостойки. Все исходные материалы для дизайна есть (фото, текст). Размер примерно 1x1,5м.
Широкоформатная реклама
Нужно разработать 7 широкоформатных банеров. Только у кого есть опыт
Заявки фрилансеров
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