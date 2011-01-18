ИТ специалист (сисадмин)

Обслуживание, настройка:

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1 компьютера, сканера штрихкода, складской программы и 2-х сайтов:

компьютер под управлением Windows 2003 server,

1с предприятие 8.1 управление торговлей,

в 1с стоит скрипт для связи с интернет-магазином

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сайты:

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http://frederikooo.ru/ - под управлением cms Drupal - в дальнейшем планируется дорабатывать

http://sklad.frederikooo.ru/ - интернет-магазин под управлением cms Phpshop

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ЖЕЛАТЕЛЬНО:

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умение устанавливать, настраивать и обслуживать компьютеры под управление windows 2003 server,

знать и уметь устанавливать и настраивать::

- 1с Предприятие Управление Торговлей,

- скрипт интернет-магазина PHPShop Enterprise Pro 1C

- скрипт для связи складской программы 1с и вышеупомянутого интернет-магазина

- сканер штрихкода

- HTML, PHP, MySQL - базовые знания

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