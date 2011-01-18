ИТ специалист (сисадмин)

Компании требуется администратор для реализации сложных задач на высоконагруженных серверах, а также для поддержки работоспособности остальных серверов. Примеры зада: - Создание кластеров на различных хостингах с единой БД - Установка файерволла - Установка различных систем на текущих хостингах - ...
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Обслуживание, настройка:
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1 компьютера, сканера штрихкода, складской программы и 2-х сайтов:
компьютер под управлением Windows 2003 server,
1с предприятие 8.1 управление торговлей,
в 1с стоит скрипт для связи с интернет-магазином
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сайты:
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http://frederikooo.ru/ - под управлением cms Drupal - в дальнейшем планируется дорабатывать
http://sklad.frederikooo.ru/ - интернет-магазин под управлением cms Phpshop
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ЖЕЛАТЕЛЬНО:
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умение устанавливать, настраивать и обслуживать компьютеры под управление windows 2003 server,
знать и уметь устанавливать и настраивать::
- 1с Предприятие Управление Торговлей,
- скрипт интернет-магазина PHPShop Enterprise Pro 1C
- скрипт для связи складской программы 1с и вышеупомянутого интернет-магазина
- сканер штрихкода
- HTML, PHP, MySQL - базовые знания
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