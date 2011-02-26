Требуется опытный сисадмин для разных задач

Необходим администратор для настройки и оптимизации Linux сервера с большой посещаемостью (от 1 до 10 миллионов юзеров). Требование: опыт настройки и оптимизации серверов с большой посещаемостью (от 1 до 10 миллионов юзеров). Просьба присылать резюме, линки сайтов ...