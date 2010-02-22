Настройка VPN

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт7 заявок231 просмотр

Нужно настроить сервер и ПО клиентской стороны(OpenVPN) для работы по VPN.

Схемма работы по VPN должна выглядеть как услуга, предоставляемая VPN провайдерами типа worldvpn.net - тоесть, серфинг, Айпи телефония, обход блокированных провайдером сайтов и тп.

Более подробно буду обсуждать в частной переписке.

15 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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