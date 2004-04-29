Ищется php программист с углубленным знанием oscommerce для настройки сервера и доработки функционала. Необходимо добавить возможность загрузки товаров из Excel, загрузки нескольких изображений на товар и разработать модуль для расчета доставки. Дизайн будет предоставлен. Примеры выполненных работ на oscommerce обязательны.
Нужно перенести сайт на новый хостинг и соединить с новым дизайном
нужно перенести сайт на новый хостинг и соединить с новым дизайном
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