Ищется php программист с углубленным знанием oscommerce для настройки сервера и доработки функционала. Необходимо добавить возможность загрузки товаров из Excel, загрузки нескольких изображений на товар и разработать модуль для расчета доставки. Дизайн будет предоставлен. Примеры выполненных работ на oscommerce обязательны.