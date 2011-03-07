Компании требуется администратор для реализации сложных задач на высоконагруженных серверах, а также для поддержки работоспособности остальных серверов. Примеры зада: - Создание кластеров на различных хостингах с единой БД - Установка файерволла - Установка различных систем на текущих хостингах - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Интересует специалист в области настройки сервера под высоконагруженные проекты.
Необходим консалтинг и настройка/поддержка в области размещения серверов, ДДОС защиты, мониторинга аптайма серверов.
Требования:
Отличное знание CentOS 5.5
Отличное знание nginx
Знание iptables и т.п
Опыт в постройке высоконагруженных проектов и найстройки/защиты сервера от ДДОС
Ответственность
Возраст от 22 лет
Ваши резюме присылайте на [email protected]
С уважением, Дмитрий
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