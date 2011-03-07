Специалист в области настройки сервера

Настройка сервера/ПОЗакрыт8 заявок241 просмотр
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Добрый день.

Интересует специалист в области настройки сервера под высоконагруженные проекты.

Необходим консалтинг и настройка/поддержка в области размещения серверов, ДДОС защиты, мониторинга аптайма серверов.

Требования:

Отличное знание CentOS 5.5

Отличное знание nginx

Знание iptables и т.п

Опыт в постройке высоконагруженных проектов и найстройки/защиты сервера от ДДОС

Ответственность

Возраст от 22 лет

Ваши резюме присылайте на [email protected]

С уважением, Дмитрий

13 лет назад
DmitryIt
Дмитрий 
43 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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