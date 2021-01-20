Добрый день. Нужно придумать название для нового ТРЦ

Фоновая премиальная радиостанция ROYALRADIO из Петербурга предлагает попробовать копирайтерам свои силы в создании ярких коротких рекламных слоганов для промо станции. Сейчас нам нужны 6-10 универсальных слоганов, а так же 5-6 штук к ближайшему празднику - 14 ...