Доменное имя для сервиса IPTV в зоне TV

# 1 — $ 50

Необходимо подобрать свободное доменное имя в зоне TV для сервиса предоставляющего услуги интернет телевидения.

Это преимущественно ТВ каналы на русском языке. Сервис ориентирован для русскоязычного населения разных стран.

Подобные сервисы - kartina.tv, sovok.tv

Название должно отображать суть сервиса, быть запоминающимся.

Ключевые слова от которых можно отталкиваться: онлайн тв, интернет тв.. или что-то ваше.