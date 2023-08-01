Неймінг агенція страхування

Привожу вещи с Европы и Америки. Оригиналы мировых брендов Открыли шоу рум Нужен дизайн, оформление НАзвание + листовки + визитки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Потрібно придумати назву та слоган для агенції по страхуванню!
Від вас:
Назва + слоган + вільний домен в зоні (com, com.ua)
Ціна, терміни?
Дякую
- Похожие заказы
- $50Нейминг и Слоганы22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $15
Всем большое спасибо за заявки! Пожалуйста обратите внимание на свою подачу заявок, это важно. Победитель конкурса единственный из почти 50ти специалистов указал свои контакты и имя в файле. Будьте профессионалами, всем удачи! ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $10
Наши варианты: godno.store deshevle.online deshevle.net - занят podeshevle.com avilis.ru Тематика сайта агрегатор сравнение цен других магазинов. По примеру - https://price.ru/ или https://e-katalog.kz Необходимо придумать созвучное и ...Нейминг и Слоганынет заявокЗакрыт3 месяца назад
Наши варианты: godno.store deshevle.online deshevle.net - занят podeshevle.com avilis.ru Тематика сайта агрегатор сравнение цен других магазинов. По примеру - https://price.ru/ или https://e-katalog.kz Необходимо придумать созвучное и ...Нейминг и Слоганы11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Доброго времени суток! Нужна помощь в выборе домена в зоне .com. Для сайта оренды выделенных серверов и Cloud решений.Нейминг и Слоганынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть список из 470 сабреддитов для взрослых, нужно придумать название исходя из ссылки, контента и описания к каждому сабреддиту, + выбрать группу (1 из 5). Например, reddit.com/r/realasians/ Название: Real Asians или ...Нейминг и Слоганы3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Потрібна назва для магазину з білизною Вікторія Сікрет , щось лаконічне , щоб запамʼяталося) типу брабра, кисскиссНейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо придумать оригинальное название для онлайн школы иностранных языков. В школе будут преподаваться 7 языков, название должно отражать сферу деятельности, быть коротким и звучным, легким для запоминания. Должно быть название которого нет в интернете, оригинальное.Нейминг и Слоганы15 заявокЗакрыт5 месяцев назад