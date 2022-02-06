Нейминг для магазина домашней одежды и белья

Нейминг и СлоганыЗакрыт23 заявки812 просмотров
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разработать нейминг для магазине домашней одежды и белья. Магазин развивается оффлайн и онлайн через инстаграм. Нынешнее название не отражает суть . Название должно иметь некое значение, отражать. Домашняя одежда-современные, трендовые костюмы, шелковые комплекты. одежда , в которой удобно, женственно. В ней можно пойти , как на прогулку, в кафе , так и для отдыха дома. Но так же есть шелковые роскошные костюмы  пижамы. Привлекательное тонкое белье. Средний ценовой сегмент, сред чек-2000 р . Возможны, ассоциации  с касанием, прикосновением, легкость, нежность

Просьба обращаться профессиональным неймерам, где основная  специализация-нейминг, не дизайн

2 года назад
guest_16441335041869
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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