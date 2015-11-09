Нужен нейминг и не только

Сайту, на котором будут располагаться странички мастеров (специалистов) по ландшафтному дизайну, озеленению, строительству и инженерным системам. Специалисты будут использовать страницы как личные минисайты, размещая на них информацию типа - о себе, портфолио, цены. Требуется:

1. Четко характеризовать проект, ответив на вопрос, что это (пример: биржа, гипермаркет, минисоцсеть и т.п.), т.е. предложить соответствующую характеристику в одно слово.

2. Придумать название проекту.

3. Подобрать ключевые слова.

4. Придумать слоган.