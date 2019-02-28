Придумать название для группы Вконтакте

# 1 — $ 10

Создается группа ВК на тему: как создать и развить свой прибыльный интернет магазин.

Тема постов будет различной: технические посты (создание ИМ, выбор движка, регистрация домена и т.п.), юмор (об общении с покупателями и операторами), маркетинг (запуск реклама, продвижение и т.п.).

Группу будет вести владелец одного успешного интернет магазина. Будет на примере магазина давать полезные советы по развитию ИМ. Корявые названия, которые пришли в голову, но отражающие суть: Об интернет магазинах без прикрас, Интернет магазин от А до Я, Мир прибыльных интернет магазинов, Как создать свой прибыльный интернет магазин, У меня свой интернет магазин, Интернет магазин с нуля.

Приветствуются названия-афоризмы, которые лишь косвенно отражают суть контента группы.