Придумать название для группы Вконтакте

$10
Нейминг и СлоганыЗавершен20 заявок363 просмотра
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#1$10

Создается группа ВК на тему: как создать и развить свой прибыльный интернет магазин.

Тема постов будет различной: технические посты (создание ИМ, выбор движка, регистрация домена и т.п.), юмор (об общении с покупателями и операторами), маркетинг (запуск реклама, продвижение и т.п.).

Группу будет вести владелец одного успешного интернет магазина. Будет на примере магазина давать полезные советы по развитию ИМ. Корявые названия, которые пришли в голову, но отражающие суть: Об интернет магазинах без прикрас, Интернет магазин от А до Я, Мир прибыльных интернет магазинов, Как создать свой прибыльный интернет магазин, У меня свой интернет магазин, Интернет магазин с нуля.

Приветствуются названия-афоризмы, которые лишь косвенно отражают суть контента группы.

5 лет назад
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Победитель конкурса
poetmarfa
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
#1
Спасибо!
Взаимно!
Заявки фрилансеров
poetmarfa
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
#1
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