-слоган должен идти подписью к названию -должен быть побуждающим, веселым, ярким -должен быть не слишком длинным
Придумать название для приложения
Необходимо придумать название для проекта (связан с общепитом), слоган.
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