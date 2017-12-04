Нейминг - Придумать и обосновать название для Компании

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен12 заявок319 просмотров

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Необходимо Для одной Казахстанской компании разработать(придумать) новое название на рынке.

Есть бриф заполненный ими с пожеланиями и сферой деятельности.

Каждое название необходимо обосновывать с точки зрения маркетинга и  логики.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком.

Срок предоставления первых названий до четверга.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$60
10 дней
Отличный Исполнитель - Продолжаем работу ! Заказ затянулся по нашей вине,долго наш клиент реагирует на новые варианты.
Все ок!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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