Придумать оригинальный заголовок и описание к видео

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт2 заявки190 просмотров

Здравствуйте.

Вот ссылка на видео: https://youtu.be/rsIPed5SJgg

Требуется придумать оригинальный заголовок и описание объемом 450-500 знаков без пробелов. Заголовок не должен вводить в заблуждение, но должен побуждать людей открыть страничку с видео.

Спасибо.

8 лет назад
EvgeniyStr
Евгений 
51 год
19 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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