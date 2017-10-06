Доброго времени суток. Нужно интересное, созвучное, короткое, легкопроизносимое название для изготовителя когтеточек для кошек. Желательно, что бы по названию можно было определить, что компания связана с котами, но не обязательно. Названия типа Кошкин дом и ...
Придумать оригинальный заголовок и описание к видео
Здравствуйте.
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/rsIPed5SJgg
Требуется придумать оригинальный заголовок и описание объемом 450-500 знаков без пробелов. Заголовок не должен вводить в заблуждение, но должен побуждать людей открыть страничку с видео.
Спасибо.
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