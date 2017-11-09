Разработка названия для линейки косметических товаров

# 1 — $ 30

Планируется запуск производства новой продукции: жидкой маски и шампуня на основе морских водорослей, для которых и требуется придумать названия (слово "ламинария" не использовать!!). Названия необходимы оригинальные. Также необходимо дать обоснование и характеристику названия. Названия только в английском варианте, т.к. в производстве уже есть маски с названием "Magic Mask". Новые названия без привязки к существующему, т.к. новая продукция отличается от производимой.