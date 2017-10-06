Создать название для маски и шампуня

В настоящее время есть название для уже производимых альгинатных масок "Magic Mask". Планируется запуск производства новой продукции: жидкой маски и шампуня на основе морских водорослей, для которых и требуется придумать названия (слово "ламинария" не использовать!!). Названия необходимы оригинальные. Возможно название для линейки продукции, так как планируется выпуск в дальнейшем еще трех косметических средств так же на основе морских водорослей.