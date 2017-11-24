Придумать название и домен по возможности в зоне RU

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен30 заявок314 просмотров
#1$20

Нужно придумать название для сайта, по возможности название домена в зоне Ru

Направление: Торговля элитной бытовой техникой

Товар: Холодильники, телевизоры, стиральные машинки, Электрические чайники и т.д. 

Акцент будет сделан на дорогую технику

Примеры сайтов конкурентов:

https://goo.gl/swSQmx

https://goo.gl/SYD6bu

ну и много других подобных сайтов есть!

8 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

L-prost
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Отлично придумал, расписал слоган ) Всем рекомендую
Рекомендую, рекомендую, рекомендую... Если вы верите в счастливые совпадения, то работайте с Максимом.

Заявки фрилансеров

L-prost
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1

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