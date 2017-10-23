Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Необходимо Для одной Казахстанской компании разработать(придумать) новое название на рынке. Есть бриф заполненный ими с пожеланиями и сферой деятельности. Каждое название необходимо обосновывать с точки зрения маркетинга и логики. ...
Придумать название для туристической фирмы.
Добрый вечер!
Открываю туристическую фирму. Буду рада началу сотрудничества.
-название должно относится к туриндустрии, проходя мимо вывески или названия должна быть прямая ассоциация с продуктом.
-основная целевая аудитория-семьи, семьи с детками. Ориентир как на массовые направления отдыха, так и на новые места.
-не повторяться с уже имеющимися названиями.
-название должно быть оригинальным(но не чересчур), звучным, ярким.
-будет отлично если под Ваше название будет свободен домен в зоне ru/com, и страница в Instagram.
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