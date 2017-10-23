Придумать название для туристической фирмы.

Добрый вечер!

Открываю туристическую фирму. Буду рада началу сотрудничества.

-название должно относится к туриндустрии, проходя мимо вывески или названия должна быть прямая ассоциация с продуктом.

-основная целевая аудитория-семьи, семьи с детками. Ориентир как на массовые направления отдыха, так и на новые места.

-не повторяться с уже имеющимися названиями.

-название должно быть оригинальным(но не чересчур), звучным, ярким.

-будет отлично если под Ваше название будет свободен домен в зоне ru/com, и страница в Instagram.