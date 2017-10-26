Создать слоган для туристического агенства

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Завершен9 заявок246 просмотров

-слоган должен идти подписью к названию

-должен быть побуждающим, веселым, ярким

-должен быть не слишком длинным

8 лет назад
Svetlank1na
Светлана 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$20
5 дней
Во второй раз Валентина показала свою способность быстро понять суть задачи и так же быстро выполнить задание. Работать с Вами одно удовольствие. Спасибо!
Второе сотрудничество и снова самые положительные эмоции! Коллеги-фрилансеры, искренне рекомендую всем не пропускать проекты и конкурсы Светланы – такие заказчики просто на вес золота!)

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
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Нейминг и Слоганы

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