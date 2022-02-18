Придумать название/домен для IT компании

# 1 — $ 10

Компания занимается: "Разработка систем автоматизации бизнеса"

Вводные данные:

Веб Разработка (Сложных решений для интернет магазинов и т д) - backend,frontend

Мобайл разработка.

Автоматизация бизнес процессов 1с,bitrix, API.

Разработка веб приложений для решения любых бизнес задач.

Разработка адаптивных дизайн проектов.

Маркетинг (SEO, SMM, Target, Контекст).

Задачи обязательные:

1) Придумать название компании (Название должно быть четко понятным и связанным с тематикой компании, не банальным , понятным, интересным, и очень желательно что бы не было компаний таких проверяйте в Яд и Гугл)

2) придумать Домен компании (должен быть коротким , понятным, интересным, и очень желательно что бы не было компаний таких проверяйте в Яд и Гугл) - Зоны: RU, COM, digital

3) Проверить домен на свободность.

4) Слоганы.

Пример удачных решений: stratosfera.digital

Будем очень благодарны за продуманные Варианты. Заранее спасибо!