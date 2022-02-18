Придумать название/домен для IT компании

Требуется профессиональная помощь с неймингом. Сфера деятельности в которой я работаю - это отделка квартир, ремонт квартир. В общем строительство. Данное название я буду использовать в инстаграме, как название аккаунта Планирую сделать принт с названием на футболках Сделать название бренда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается: "Разработка систем автоматизации бизнеса"
Вводные данные:
Веб Разработка (Сложных решений для интернет магазинов и т д) - backend,frontend
Мобайл разработка.
Автоматизация бизнес процессов 1с,bitrix, API.
Разработка веб приложений для решения любых бизнес задач.
Разработка адаптивных дизайн проектов.
Маркетинг (SEO, SMM, Target, Контекст).
Задачи обязательные:
1) Придумать название компании (Название должно быть четко понятным и связанным с тематикой компании, не банальным , понятным, интересным, и очень желательно что бы не было компаний таких проверяйте в Яд и Гугл)
2) придумать Домен компании (должен быть коротким , понятным, интересным, и очень желательно что бы не было компаний таких проверяйте в Яд и Гугл) - Зоны: RU, COM, digital
3) Проверить домен на свободность.
4) Слоганы.
Пример удачных решений: stratosfera.digital
Будем очень благодарны за продуманные Варианты. Заранее спасибо!
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