Разработать название для службы ремонта цифровой техники

Нейминг и СлоганыЗавершен37 заявок2686 просмотров
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Задача: Разработать название и лозунг для службы экспресс-ремонта цифровой техники - мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов

Информация о компании:

Компания будет осуществлять ремонт мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, цифровых гаджетов и т.д. Планируется как открытие торговых точек, так и самостоятельный вывоз техники с последующей доставкой.

Преимущества:

- Компания осуществляет сложный ремонт - фактически может вдохнуть «вторую жизнь» в устройство

- Честные фиксированные цены, которые называются до начала работ

- Высокий уровень сервиса

Требования:

- отсутствие конкурентов с аналогичным названием в Сибири, а также среди крупных федеральных сетей 

- необходимо произвести проверку на отсутствие зарегистрированных под названием, которое вы предлагаете, торговых знаков. Название не должно нарушать авторских прав

. - название рассматриваются как тематичные, так и не связанные с тематикой, но не более чем в 2 слова. Рассматриваем варианты как на русском, так и на английском языке

Срок рассмотрения:

 Заявки рассматриваются в течение 1 недели, затем выбирается победитель.

2 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
makartni00
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Благодарю!
Спасибо !
Заявки фрилансеров
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