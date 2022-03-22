Нужно название аббревиатуру сделать варианты названия Mia к примеру Mobile Intelligent Automatisation Жду от вас условия кто может помочь
Разработать название для службы ремонта цифровой техники
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Задача: Разработать название и лозунг для службы экспресс-ремонта цифровой техники - мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов
Информация о компании:
Компания будет осуществлять ремонт мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, цифровых гаджетов и т.д. Планируется как открытие торговых точек, так и самостоятельный вывоз техники с последующей доставкой.
Преимущества:
- Компания осуществляет сложный ремонт - фактически может вдохнуть «вторую жизнь» в устройство
- Честные фиксированные цены, которые называются до начала работ
- Высокий уровень сервиса
Требования:
- отсутствие конкурентов с аналогичным названием в Сибири, а также среди крупных федеральных сетей
- необходимо произвести проверку на отсутствие зарегистрированных под названием, которое вы предлагаете, торговых знаков. Название не должно нарушать авторских прав
. - название рассматриваются как тематичные, так и не связанные с тематикой, но не более чем в 2 слова. Рассматриваем варианты как на русском, так и на английском языке
Срок рассмотрения:
Заявки рассматриваются в течение 1 недели, затем выбирается победитель.
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