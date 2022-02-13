Разработать рекламные изображения подчёркивающие название агентства

Здравствуйте. Необходимо придумать название сайта про ЕГЭ (Единый государственный экзамен, проводимый в России). [b]Критерии для доменного имени:[/b] [list=1][*]Содержит в названии ЕГЭ (EGE);[*]Просто и легко читается, как на кириллице, так и на латинице;[*]Название на латинице доступно к регистрации ...