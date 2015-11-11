Разработать убойный Call-to-action

НЕЙМИНГ — нужно придумать название кирпичному заводу. Завод производит ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ кирпич. Облицовочный кирпич используют для облицовки фасадов зданий. Кирпич производится из известняка(ракушечника). Имя компании должно быть запоминающимся.И доменное имя в зоне RU и РФ должно быть свободно. Целевая аудитория: Юг ...
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Необходимо разработать Call-to-action, который будет использоваться на одностраничники, необходим максимальный сбор заявок на этой страницы. Продукт - дизайнерские 3D-панели.
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