Разработка нейминга

Требуется придумать название для новой Торговой Марки для промышленного холодильного оборудования Под данной маркой будут завозиться и продвигаться в России климатическое и холодильное оборудование: - Чиллеры (холодильные машины) - руфтопы (крышные кондиционеры) - прецизионные кондиционеры - мультизональные системы кондиционирования (VRF ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Надо разработать название для компании по брифу (бриф во вложении)
Стоимость проекта: 25$
Сроки: 2 дня (на первые варианты)
Условия: работа до полного утверждения заказчиком
- Похожие заказы
- $50Нейминг и Слоганы44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток Всем. Интересует разработка названия для предприятия которое занимается производством сыра, творога и масла. В дальнейшем интересует разработка лейбы под понравившееся название. С уважениемНейминг и Слоганы24 заявкиЗакрыт6 лет назад
хочу сделать Вам заказ на услугу по неймингу. Тема : сеть мебельных магазинов. Возьмете в работу?Завершен6 лет назад
- $25
Необходимо придумать название для компании, занимающейся созданием продающей видео инфографики. Креативное, созвучное, легко запоминающееся. Возможно это будет новое слово, возможно с латыни или с английского, варианты не исключаются) Главное, чтобы передавало смысл услуги и классно звучало 2 ...Завершен6 лет назад
- $100
Требуется придумать название для веб студии, в дальнейшем которая будет заниматься создание сайтов под ключ, фирменным стилем и т.д.Нейминг и Слоганы35 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы занимаемся : Трудоустройством за рубежом Открытием виз ПМЖ и ВНЖ в Польше Регистрацией фирм в Польше Бухгалтерским обслуживанием в Польше Аренда покупка недвижимости в ПольшеЗавершен6 лет назад
- $50
Что нужно -Оригинальное название (с учетом свободных в ru зоне доменов) (в нескольких вариантах) -Эффектный слоган (в нескольких вариантах) По бюджету и срокам предлагайте свои варианты, мы рассмотрим и выберем наилучший! Срок не более 10 дней. Особое предпочтение отдадим ...Нейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Необходимо название для торгующей компании! Начальник требует, чтобы Было На А) так как все компании до этого начинались на А. 1-2 слова. Компания торгует для крупных производящих заводов. И желательно Какое то звучное запоминающееся имя. Домен не обязателен. ...Завершен6 лет назад
Требуется придумать яркое, запоминающееся название для международной сети сайтов с бесплатными объявления.Обязательное условие: доменное имя с таким названием должно быть свободным (в зоне RU ).Для справки:примеры известных брендов досок объявлений: youla, slando, avito, olx.Нейминг и Слоганы26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо разработать название для ритейл-блога Тематика: дизайн магазинов Название только англоязычное, но должно хорошо звучать на русском и быть легко запоминаемым. Максимум 2 слова в названии В приоритете слово: retail Основные ассоциации с названием: новости о магазинах: продуктовых,ювелирных, одежды,обуви,косметики, истории ...Нейминг и Слоганы28 заявокЗакрыт6 лет назад