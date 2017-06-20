Разработка названия и слогана для фирмы-лизингового брокера

$50
Нейминг и СлоганыЗакрыт10 заявок271 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно

-Оригинальное название (с учетом свободных в ru зоне доменов) (в нескольких вариантах)

-Эффектный слоган (в нескольких вариантах)

По бюджету и срокам предлагайте свои варианты, мы рассмотрим и выберем наилучший! Срок не более 10 дней.

Особое предпочтение отдадим кандидатам с опытом работы в этой подобной сфере или с хорошим портфолио!

6 лет назад
Alex-context
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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