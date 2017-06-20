Разработка названия и слогана для фирмы-лизингового брокера

Что нужно

-Оригинальное название (с учетом свободных в ru зоне доменов) (в нескольких вариантах)

-Эффектный слоган (в нескольких вариантах)

По бюджету и срокам предлагайте свои варианты, мы рассмотрим и выберем наилучший! Срок не более 10 дней.

Особое предпочтение отдадим кандидатам с опытом работы в этой подобной сфере или с хорошим портфолио!