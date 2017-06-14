Разработка названия для магазина по продаже конфет

Добрый день! Мы отшиваем и продаем cумки. Сейчас мы озадачены выбором названия бренда сумок и рюкзаков. Сумки и рюкзаки будут по дизайну и исполнению современные, яркие, вызывающие, с хорошей фурнитурой и из кожи сочных и ярких цветов. В ...