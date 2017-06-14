Разработка названия для магазина по продаже конфет

$10
Нейминг и СлоганыЗакрыт66 заявок1269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$10

Необходимо разработать название для магазина по продаже карамельных конфет.

Формат магазина : Candy store

6 лет назад
coolo
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Постинг 1000 видео с составлением названий на английском языке

    $1500

    [b]Требуется произвести следующую работу[/b] [list=1][*]Загрузить указанный видеоматериал [*]Составить для него названия на английском языке  [*]Сделать автоматическую обработку [*]Выложить на заданные сайты (4 штуки) [/list]Количество видео: 1000 шт. Оплата: $1500 на PayPal. Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после ...

    Нейминг и Слоганы63 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно придумать название\домен для сайта

    $50

    Нужно придумать название\домен для сайта. Домен  должен быть свободен в зоне .ru Очень желательно, чтобы данное имя было свободно в vk/insta. Это будет большим плюсом! ТЗ: Сайт - торговая площадка (товары различные), ориентирован на русскую аудиторию. Название должно ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Название бренда сумок

    $20

    Добрый день! Мы отшиваем и продаем cумки. Сейчас мы озадачены выбором названия бренда сумок и рюкзаков. Сумки и рюкзаки будут по дизайну и исполнению современные, яркие, вызывающие, с хорошей фурнитурой и из кожи сочных и ярких цветов. В ...

    Нейминг и Слоганы69 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название бренда

    Здравствуйте. Необходимо придумать название бренда для магазина по продаже часов из дерева. Также ещё будут продаваться очки из и браслеты. Название должно звучать очень красиво и элитно. Не должно быть словосочетаний Wood Life и т.д. ...

    Нейминг и Слоганы27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название для мастерской по заточке маникюрного инструмента

    $20

    У меня студия-мастерская по заточке и продаже маникюрного инструмента. Современный стильный дизайн в помещении в стиле лофт, работают молодые брутальные парни. Надо название чтобы легко произносилось... НЕ perfectmanicure, не don точило, не острая заточка. Современное, ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нейминг для домена

    $25

    Доброго времени суток. Нужно придумать название\домен для сайта - ТЗ [b][u]в текстовом файле[/u][/b]. Допустимые зоны [b]com[/b] (предпочтительнее) или [b]io[/b]. Имя должно быть свободно в одной из этих зон. Сайт ориентирован на англоязычного пользователя.  Ищем действительно классное и запоминающиеся название.

    Нейминг и Слоганы15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название для бренда косметики

    1) мы производим пасту для депиляции(профессиональная линейка+наборы для домашнего использования), скрабы(кофе, шоколад, орехи), маски (маски на основе фруктов и ягод). 2)название бренда  должно быть на русском языке 3) производить ассоциацию с нашей продукцией 4)легко сокращаться, чтобы можно было ...

    Нейминг и Слоганынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название для столярной мастерской

    $30

    Необходимо название для столярной мастерской. Условия к названию:  - обязательная ассоциация или прямая или косвенная - простое звучное название максимум из 1-2 слов. - должен быть простой домен на латинице, без использования цифр - домен должен быть свободен в зоне ...

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нейминг для домена

    Доброго времени суток. Нужно придумать название для сайта - проект подобие slack.com Допустимые зоны [b]com [/b](предпочтительнее) и [b]io[/b]. Имя должно быть свободно в одном из этих зон. Сайт ориентирован на англоязычного пользователя.  Ищем действительно классное и запоминающиеся название.

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад