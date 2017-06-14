[b]Требуется произвести следующую работу[/b] [list=1][*]Загрузить указанный видеоматериал [*]Составить для него названия на английском языке [*]Сделать автоматическую обработку [*]Выложить на заданные сайты (4 штуки) [/list]Количество видео: 1000 шт. Оплата: $1500 на PayPal. Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после ...
Разработка названия для магазина по продаже конфет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать название для магазина по продаже карамельных конфет.
Формат магазина : Candy store
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