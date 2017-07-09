# 1 — $ 40 # 2 — $ 10

Нужно придумать название\домен для сайта. Домен должен быть свободен в зоне .ru

Очень желательно, чтобы данное имя было свободно в vk/insta. Это будет большим плюсом!

ТЗ:

Сайт - торговая площадка (товары различные), ориентирован на русскую аудиторию. Название должно быть от 4 -х до 6 букв. 6 - это максимум. Приоритетно от 4 до 5!

Название должно легко ложиться на слух и запоминаться, как например, avito (не обязательно окончание на "гласную" букву). Никаких сложных букв типа "y",q","w","h", "j" и т.д. не должно быть.

Окончание конкурса: 23.06.2017.

Выбор победителя переносится на 25.06.2017. Можете присылать еще варианты, если у кого есть.