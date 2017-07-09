Нужно придумать название\домен для сайта

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен38 заявок779 просмотров
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#1$40
#2$10

Нужно придумать название\домен для сайта. Домен  должен быть свободен в зоне .ru

Очень желательно, чтобы данное имя было свободно в vk/insta. Это будет большим плюсом!

ТЗ:

Сайт - торговая площадка (товары различные), ориентирован на русскую аудиторию. Название должно быть от 4 -х до 6 букв. 6 - это максимум. Приоритетно от 4 до 5!  

Название должно легко ложиться на слух и запоминаться, как например,  avito (не обязательно окончание на "гласную" букву). Никаких сложных букв типа "y",q","w","h", "j" и т.д. не должно быть.

Окончание конкурса: 23.06.2017. 

Выбор победителя переносится на 25.06.2017. Можете присылать еще варианты, если у кого есть.

7 лет назад
serovaa8
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победители конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
#2
Спасибо за сотрудничество! Ваша работа заслуживает уважения.
Спасибо за интересный конкурс. Рекомендую!
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
Спасибо! Подобранные названия удовлетворили.
Хороший, интересный конкурс, своевременная оплата, все быстро и чётко. Рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
#2
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
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