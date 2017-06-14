Постинг 1000 видео с составлением названий на английском языке

Требуется произвести следующую работу

Загрузить указанный видеоматериал

Составить для него названия на английском языке

Сделать автоматическую обработку

Выложить на заданные сайты (4 штуки)

Количество видео: 1000 шт.

Оплата: $1500 на PayPal.

Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после обучения.

Обязательные требования

Грамотность в письменном английском (не ниже pre-intermediate)

Cкорость интернет не менее 30 Mbps

Свободное место на компьютере до 100 Gb

Возможность принимать оплату через PayPal

Отдаем предпочтение тем кто имеет профессиональный подход к любому типу контента, способным к аккуратной и безошибочной работе, в точном соответствии с инструкциями. Также важно умение грамотно писать на английском и возможность работать не менее 4 часов в день. Могут потребоваться навыки работы с VPN.

Для наших объемов работы требуется несколько человек, поэтому будут рассмотрены все заявки. По результатам выполнения данного проекта может быть предложено постоянное сотрудничество.

Пожалуйста укажите в вашей заявке скорость интернет, уровень английского языка, предыдущий опыт аналогичной работы, если он есть, а также количество времени, которое вы сможете уделять нашему проекту