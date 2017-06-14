Постинг 1000 видео с составлением названий на английском языке

$1500
Нейминг и СлоганыЗакрыт63 заявки1087 просмотров
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Требуется произвести следующую работу

  • Загрузить указанный видеоматериал
  • Составить для него названия на английском языке
  • Сделать автоматическую обработку
  • Выложить на заданные сайты (4 штуки)
Количество видео: 1000 шт.

Оплата: $1500 на PayPal.

Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после обучения. 

Обязательные требования

  • Грамотность в письменном английском (не ниже pre-intermediate)
  • Cкорость интернет не менее 30 Mbps
  • Свободное место на компьютере до 100 Gb
  • Возможность принимать оплату через PayPal
Отдаем предпочтение тем кто имеет профессиональный подход к любому типу контента, способным к аккуратной и безошибочной работе, в точном соответствии с инструкциями. Также важно умение грамотно писать на английском и возможность работать не менее 4 часов в день. Могут потребоваться навыки работы с VPN.  

Для наших объемов работы требуется несколько человек, поэтому будут рассмотрены все заявки. По результатам выполнения данного проекта может быть предложено постоянное сотрудничество. 

Пожалуйста укажите в вашей заявке скорость интернет, уровень английского языка, предыдущий опыт аналогичной работы, если он есть, а также количество времени, которое вы сможете уделять нашему проекту

6 лет назад
YuriKrotov
Юрий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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