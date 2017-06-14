Необходимо разработать название пиццерии и подобрать доменное имя. В домене должно быть слово pizza
Постинг 1000 видео с составлением названий на английском языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется произвести следующую работу
- Загрузить указанный видеоматериал
- Составить для него названия на английском языке
- Сделать автоматическую обработку
- Выложить на заданные сайты (4 штуки)
Оплата: $1500 на PayPal.
Вся работа выполняется в соответствии с точно описанной инструкцией, после обучения.
Обязательные требования
- Грамотность в письменном английском (не ниже pre-intermediate)
- Cкорость интернет не менее 30 Mbps
- Свободное место на компьютере до 100 Gb
- Возможность принимать оплату через PayPal
Для наших объемов работы требуется несколько человек, поэтому будут рассмотрены все заявки. По результатам выполнения данного проекта может быть предложено постоянное сотрудничество.
Пожалуйста укажите в вашей заявке скорость интернет, уровень английского языка, предыдущий опыт аналогичной работы, если он есть, а также количество времени, которое вы сможете уделять нашему проекту
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