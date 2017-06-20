Разработка названия для блога

# 1 — $ 10

Необходимо разработать название для ритейл-блога

Тематика: дизайн магазинов

Название только англоязычное, но должно хорошо звучать на русском и быть легко запоминаемым.

Максимум 2 слова в названии

В приоритете слово: retail

Основные ассоциации с названием: новости о магазинах: продуктовых,ювелирных, одежды,обуви,косметики, истории крупных и не совсем брендов, оформление витрин, выкладка товара, дизайн торгового оборудования, о дизайнерах, которые проектируют магазины, новых тенденциях в магазиностроении.